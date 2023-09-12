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Опасно для жизни: какие цветы питаются негативной энергетикой и могут привлечь беду

Опасно для жизни: какие цветы питаются негативной энергетикой и могут привлечь беду

Опасно для жизни: какие цветы питаются негативной энергетикой и могут привлечь беду АнастасияВ мире растений существует множество поразительных и красочных видов цветов, которые могут украсить нашу жизнь и придать ей атмосферу уюта и радости.

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