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ИА Регнум

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ВС РФ групповым ударом поразили предприятие по сборке БПЛА «Лютый» в Киеве

ВС РФ групповым ударом поразили предприятие по сборке БПЛА «Лютый» в Киеве

Вооруженные силы России групповым ударом поразили в Киеве предприятие логистической компании «Рапид», где осуществлялись сборка и хранение беспилотников, а также склад, на котором собирали БПЛА «Лютый» и «Лелека-100».

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