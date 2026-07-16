ВС РФ групповым ударом поразили предприятие по сборке БПЛА «Лютый» в Киеве

Вооруженные силы России групповым ударом поразили в Киеве предприятие логистической компании «Рапид», где осуществлялись сборка и хранение беспилотников, а также склад, на котором собирали БПЛА «Лютый» и «Лелека-100».
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