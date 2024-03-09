Полицейские Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли участие в ежегодной акции МВД России

В первые дни весны в честь Международного женского дня МВД России традиционно проводит акцию «8 Марта – в каждый дом», когда сотрудники полиции в торжественной обстановке поздравляют женщин-ветеранов органов внутренних дел, жен и матерей сотрудников, находящихся в служебных командировках, посещают многодетные семьи с цветами и подарками для женской половины семейства, а также семьи полицейских, погибших при исполнении служебного долга.