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Закон, порядок, государство

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Полицейские Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли участие в ежегодной акции МВД России

В первые дни весны в честь Международного женского дня МВД России традиционно проводит акцию «8 Марта – в каждый дом», когда сотрудники полиции в торжественной обстановке поздравляют женщин-ветеранов органов внутренних дел, жен и матерей сотрудников, находящихся в служебных командировках, посещают многодетные семьи с цветами и подарками для женской половины семейства, а также семьи полицейских, погибших при исполнении служебного долга.

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