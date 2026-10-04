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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Как сообщили в региональном МЧС, ночью и днем 5 октября в северной половине Челябинской области местами ожидаются сильные осадки (мокрый снег, снег), в горах до очень сильных, в отдельных районах сильные гололедные явления (налипание мокрого снега на провода и предметы, гололед, на дорогах гололедица от снежного наката), установление временного снежного покрова.

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