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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду после 1:0 с «Аль-Ахли»: «Возвращаемся на победный путь Вперед, команда!»

Клуб из Эр-Рияда обыграл коллектив из Джидды (1:0) в игре 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 39-летний португалец забил единственный гол в матче, реализовав пенальти на 68-й минуте.

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