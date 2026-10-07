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«Родина» сегодня объявит о назначении нового тренера. Сообщалось, что Диаса сменит Альба

Спортивный директор « Родины » Алексей Зинин отреагировал на информацию о том, что новым тренером московского клуба станет Джонатан Альба .

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