В федерации борьбы опровергли информацию о нападении Нурова на девушку

Бронзовый призер чемпионата мира, борец из Дагестана Магомедгаджи Нуров очень спокойный и сдержанный человек, не имеющий никакого отношения к нападения на девушку в Таиланде, пишет РИА Новости со ссылкой на главу отдела женской борьбы Федерации спортивной борьбы РФ Виталия Фельдшерова.