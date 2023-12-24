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В федерации борьбы опровергли информацию о нападении Нурова на девушку

В федерации борьбы опровергли информацию о нападении Нурова на девушку

Бронзовый призер чемпионата мира, борец из Дагестана Магомедгаджи Нуров очень спокойный и сдержанный человек, не имеющий никакого отношения к нападения на девушку в Таиланде, пишет РИА Новости со ссылкой на главу отдела женской борьбы Федерации спортивной борьбы РФ Виталия Фельдшерова.

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