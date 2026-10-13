На побережье Балтийского моря в Польше нашли обломки неопознанного летательного объекта. Обстоятельства происшествия расследует Военная жандармерия страны под надзором окружной прокуратуры в Гданьске.
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