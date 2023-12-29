Coinbase International Exchange устанавливает кредитное плечо по бессрочным фьючерсам в 10x

Криптовалютная платформа Coinbase International Exchange, которая является подразделением американской криптобиржи Coinbase, приняла решение ограничить торговое кредитное плечо в десять раз для своих постоянных фьючерсных продуктов.
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