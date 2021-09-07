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В Госдуме хотят расширить списки претендентов на переселение из аварийного фонда

Право на новое жилье взамен аварийного хотят предоставить близким родственникам собственников ветхой жилплощади, пишут «Известия» со ссылкой законопроект Вологодского заксобрания, который готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по ЖКХ.

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