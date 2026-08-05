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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак про 1:0 с «Балтикой»: «То одна команда чуть-чуть больше контролировала, то вторая. «Зенит» в конце грубо ошибся, чуть не привез себе гол»

Сергей Семак подвел итоги матча с «Балтикой» (1:0) в FONBET Кубке России. «Хороший кубковый матч. Много борьбы, единоборств, стандартных положений, смогли забить быстрый гол.

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