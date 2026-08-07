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Сводка на 7 августа! Рекордный налет на Россию за сутки, Приграничье горит, фронт идет вперед

Сводка на 7 августа! Рекордный налет на Россию за сутки, Приграничье горит, фронт идет вперед

Сводка событий на утро 7 августа 2026 года Минувшие сутки вновь прошли под знаком массированных атак беспилотников.

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