Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе

Эмоциональный интеллект, или ЭИ, оказался на переднем плане в оценке лидерства и успеха в бизнесе. Рилив-терапевт, транс-персональный психолог Надежда Нарутович рассказала, что это не просто модное понятие, а долгосрочное исследование социальных и психологических аспектов позволяет утверждать, что ЭИ имеет непосредственное влияние на результаты в деловой сфере.