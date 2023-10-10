ДНИ
ДНИШОУ-БИЗНЕСПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯНОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДНИ

89 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе

Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе

Эмоциональный интеллект, или ЭИ, оказался на переднем плане в оценке лидерства и успеха в бизнесе. Рилив-терапевт, транс-персональный психолог Надежда Нарутович рассказала, что это не просто модное понятие, а долгосрочное исследование социальных и психологических аспектов позволяет утверждать, что ЭИ имеет непосредственное влияние на результаты в деловой сфере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх