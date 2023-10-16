Комплект REVR делает переоборудование авто с ДВС в электрокар в 10 раз дешевле

Многие водители задумываются о том, чтобы «пересесть» на автомобиль на электрической тяге. От этого останавливает и четкое осознание того, что имеющийся авто еще вполне пригоден к эксплуатации и по всем пунктам, кроме наличия бензинового мотора, … .
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