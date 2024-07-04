Востребованный челябинский автобус изменил маршрут

Автобус №2 в Челябинске временно изменил маршрут. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 13 часов 4 июля до 9 июля автобус №2 будет направлен по улицам Энтузиастов и Худякова (без заезда к ЮУрГУ).
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