Востребованный челябинский автобус изменил маршрут

Автобус №2 в Челябинске временно изменил маршрут. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 13 часов 4 июля до 9 июля автобус №2 будет направлен по улицам Энтузиастов и Худякова (без заезда к ЮУрГУ).