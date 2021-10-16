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Сведения о состоянии воздуха в Новокузнецке будут выводить на большой экран

Сведения о состоянии воздуха в Новокузнецке будут выводить на большой экран

В центре Новокузнецка появится экран, на котором будут транслироваться сведения о погоде и качестве воздуха в городе.

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