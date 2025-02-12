Трамп подписал указ о реализации планов DOGE по сокращению правительства США

REUTERS/Carlos Barria Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о реализации инициатив Департамента эффективности государственного управления (DOGE), в том числе по сокращению численности правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии