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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарема о «Спартаке»: «Помните, как смеялись над Кофрие? Теперь всех смешат Дуарте и троянский конь Медина. Менеджмент причислил себя к лику святых и на вопросы отвечать не собирается»

В 24-м туре Мир РПЛ красно-белые проиграли «Сочи» со счетом 0:1. «Помните, как смеялись над Кофрие, который вместе с агентскими стоил 3 миллиона евро и был продан за 4 миллиона евро? В Лиге Европы при нормальном судействе «Спартак» не проигрывал матчи, когда Кофрие был на поле.

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