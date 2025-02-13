Минтруд представил стандарты реабилитации участников СВО

Минтруд представил стандарты реабилитации получивших ранение или заболевание участников СВО. Всего разработано восемь стандартов, регламентирующих порядок предоставления протезно-ортопедической помощи, профориентации, социальной реабилитации и абилитации.
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