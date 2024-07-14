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Аукнулась Газа: сборной Израиля по футболу пришлось убраться из Бельгии из-за тотального бойкота

Аукнулась Газа: сборной Израиля по футболу пришлось убраться из Бельгии из-за тотального бойкота

Ни один бельгийский город не захотел принимать запланированный на 6 сентября матч Лиги наций УЕФА со сборной Израиля, пишет бельгийское издание Het Laatste По данным газеты, аналогичное решение приняли в Лёвене, Брюгге, Антверпене и Льеже, и теперь Королевский бельгийский футбольный союз (KBVB) обсуждает с УЕФА альтернативные варианты – игру планируют провести на территории другой страны Впрочем, такой итог был предсказуем.

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