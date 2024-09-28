Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 879 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Кто-то против лозунга по аналогии озвученного учительницей "Узбекистан - для узбеков"? Полагаю настало время созвучно..."Учите узбекский"...
  • леонид рыбаков
    СНАЧАЛА ПЕРЕДАТЬ --И ТОЛЬКО ПОТОМ КАК АНГЛОСАКСЫ ТИПА МЫ ДУМАЕМ ДАТЬ ИЛИ НЕ ДАТЬ . А потом самим же кнопочку и нажать...Россия готовится ...
  • леонид рыбаков
    А 100 НЕ БОЛЬШЕ??? .Это только что доказали  и что выслали всех 100 ???Или документы реально --действующие. ТОГДА НЕ ...100 МИГРАНТОВ - 3...

100 МИГРАНТОВ - 35 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ: СК И ФСБ ПРЕСЕКЛИ "РАСПРОДАЖУ" ГРАЖДАНСТВА РОССИИ

100 МИГРАНТОВ - 35 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ: СК И ФСБ ПРЕСЕКЛИ "РАСПРОДАЖУ" ГРАЖДАНСТВА РОССИИ

СК раскрыл схему легализации мигрантов по поддельным паспортам Украины. ФСБ показала кадры задержания подозреваемых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VV949
таких на суд линча
Ответить
19 час.
БВ
Борис Выдрин
Но Володину и Матвиенко на это всё  плевать с большой колокольни. Именно от них все ждут закона на отмену моратория хотя бы на время войны, хотя теперь и на время наведения порядка с миграцией.
Ответить
17 час.
леонид рыбаков
А 100 НЕ БОЛЬШЕ??? .Это только что доказали  и что выслали всех 100 ???Или документы реально --действующие. ТОГДА НЕ ОСУДЯТ
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх