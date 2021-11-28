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Экономический департамент Москвы предоставит льготы общежитиям

Экономический департамент Москвы предоставит льготы общежитиям

Определенные категории владельцев недвижимости будут освобождены от уплаты налогов на имущество, либо сумма по данному налогу будет уменьшена вчетверо, указывает глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

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