Экономический департамент Москвы предоставит льготы общежитиям

Определенные категории владельцев недвижимости будут освобождены от уплаты налогов на имущество, либо сумма по данному налогу будет уменьшена вчетверо, указывает глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.
Определенные категории владельцев недвижимости будут освобождены от уплаты налогов на имущество, либо сумма по данному налогу будет уменьшена вчетверо, указывает глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.
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