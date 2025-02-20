Alibaba собралась «агрессивно» инвестировать в ИИ в течение следующих трёх лет ...

Alibaba собралась «агрессивно» инвестировать в ИИ в течение следующих трёх летКитайский интернет-гигант Alibaba демонстрирует быстрый рост выручки благодаря бурному увеличению расходов китайских организаций на искусственный интеллект.
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