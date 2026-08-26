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ИИ-агенты научились проводить контролируемые эксперименты для фармацевтики

ИИ-агенты научились проводить контролируемые эксперименты для фармацевтики

Препринт, размещенный на arXiv (номер 2608.23622), описывает подход, который позволяет большим языковым моделям (LLM) проводить контролируемые эксперименты с симуляционными моделями для разработки фармацевтических процессов.

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