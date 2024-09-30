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Вячеслав Быков: «Радулов – максималист, ведущий за собой других партнеров. Александр – знаковый игрок для КХЛ, с него нужно брать пример»

В нынешнем сезоне 38-летний форвард выступает за «Локомотив» – 7 (4+3) очков в 10 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

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