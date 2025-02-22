Татьяна Волосожар о рискованных трюках в «Народном Ледниковом», оценках мужа Максима Транькова, детях и болезни

Татьяна Волосожар вновь покоряет зрителей в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Партнером двукратной олимпийской чемпионки стал Борис Крестин из Нижнего Новгорода — мужчина работает диагностом легковых автомобилей и к фигурному катанию не имеет никакого отношения.
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