Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 257 подписчиков

Татьяна Волосожар о рискованных трюках в «Народном Ледниковом», оценках мужа Максима Транькова, детях и болезни

Татьяна Волосожар о рискованных трюках в «Народном Ледниковом», оценках мужа Максима Транькова, детях и болезни

Татьяна Волосожар вновь покоряет зрителей в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Партнером двукратной олимпийской чемпионки стал Борис Крестин из Нижнего Новгорода — мужчина работает диагностом легковых автомобилей и к фигурному катанию не имеет никакого отношения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх