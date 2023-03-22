Сергачев сделал передачу в матче с «Монреалем». У защитника 54 очка в 70 играх

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал голевую передачу в матче с «Монреалем» (2:3). В последних 5 играх чемпионата НХЛ россиянин набрал 6 (0+6) очков.
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