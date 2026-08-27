Сухогруз под флагом Доминиканы затонул у берегов Румынии после удара

Сухогруз PROGRESS IV под флагом Доминиканской республики затонул в свободной экономической зоне в Черном море у берегов Румынии.
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