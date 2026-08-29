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Царьград

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Путин посетил МПГУ впервые за 25 лет перед Днём знаний

Путин посетил МПГУ впервые за 25 лет перед Днём знаний

Владимир Путин посетил МПГУ в преддверии 1 сентября, впервые за 25 лет. Президент встретится с педагогами и победителями олимпиад.

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