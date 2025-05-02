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Московский комсомолец в Израиле

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В тени оглушительного молчания Иерусалима: сначала Украина и Польша, теперь Молдавия вписывают новые главы в летопись забвения

В тени оглушительного молчания Иерусалима: сначала Украина и Польша, теперь Молдавия вписывают новые главы в летопись забвения

Новый молдавский учебник, описывающий нацистскую агрессию как "освобождение" и предлагающий оправдать союзничество с Гитлером, представляет собой не просто образовательный промах, а опасную тенденцию пересмотра истории Холокоста .

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