Средняя цена нового китайского автомобиля в России достигла 3,8 млн рублей

Средняя стоимость нового китайского автомобиля в России составляет 3,8 млн рублей. Об этом рассказал генеральный консул Китая во Владивостоке У Дэминь, его слова приводит «За рулем».
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