Американский комик Ларри Дэвид: «Я потерял много денег из-за банкротства криптобиржи FTX»

Американский актер, сценарист, продюсер и комик Ларри Дэвид признался, что понес существенные финансовые убытки из-за того, что часть его гонорара за участие в рекламе криптобиржи FTX во время Super Bowl была начислена ему в криптовалюте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии