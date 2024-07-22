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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Для дочери Аллы Пугачевой уже подыскивают мужа

Поклонники певицы Аллы Пугачевой с восторгом отмечают яркие таланты ее младшей дочери Лизы. Девочка растет творчески одаренной личностью, унаследовав от матери артистические способности и сильный характер.

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