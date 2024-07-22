Для дочери Аллы Пугачевой уже подыскивают мужа

Поклонники певицы Аллы Пугачевой с восторгом отмечают яркие таланты ее младшей дочери Лизы. Девочка растет творчески одаренной личностью, унаследовав от матери артистические способности и сильный характер.
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