Граждан США настоятельно просят не путешествовать в Россию и Крым

В Бюро консульских дел Госдепартамента США настоятельно просят граждан не ездить в Россию. Объясняют необходимость таких мер безопасности рядом причин, в частности: напряжением вдоль границы с Украиной, возможностью преследования граждан США, ограниченными возможностями посольства оказывать помощь гражданам США в России, распространением Covid-19 и ограничением на въезд по этой причине, терроризмом, преследованием со стороны представителей российского правительства, произволом в отношении исполнения местного законодательства.