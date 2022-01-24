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Граждан США настоятельно просят не путешествовать в Россию и Крым

В Бюро консульских дел Госдепартамента США настоятельно просят граждан не ездить в Россию. Объясняют необходимость таких мер безопасности рядом причин, в частности: напряжением вдоль границы с Украиной, возможностью преследования граждан США, ограниченными возможностями посольства оказывать помощь гражданам США в России, распространением Covid-19 и ограничением на въезд по этой причине, терроризмом, преследованием со стороны представителей российского правительства, произволом в отношении исполнения местного законодательства.

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