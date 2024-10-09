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Царьград

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В Китае чиновники ходят по домам с вопросами о детях

В Китае чиновники ходят по домам с вопросами о детях

Десять опрошенных женщин подтвердили, что становились участницами подобных опросов.На фоне сокращения численности населения в Китае к бездетным женщинам начали приходить представители власти с вопросами о планируемых наследниках.

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