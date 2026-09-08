Молдова: Полеты возобновились в аэропорту Яссы (IAS/LRIA) в Румынии во второй половине дня 8 сентября после того, как предполагаемый российский беспилотник, как сообщается, пролетел над международным аэропортом Кишинева (RMO/LUKK) в Молдове, затем направился в Румынию, затем вернулся в Молдову и разбился в Михайлень, район Рышкань.
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