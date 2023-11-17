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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бразилия проиграла 2 матча подряд в отборе ЧМ-2026 и идет 5-й в таблице

Сборная Бразилии уступила в гостях Колумбии (1:2). «Селесао» проиграли два матча подряд в отборе ЧМ-2026 – ранее на выезде Уругваю (0:2).

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