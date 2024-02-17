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Крымская газета

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Какой сегодня день: 18 февраля

Какой сегодня день: 18 февраля

Сегодня, 18 февраля в России отмечаютДень органов внутренних дел на транспорте. Изначально этот профессиональный праздник сотрудников подразделения Министерства внутренних дел РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации, отмечался неофициально и назывался День образования транспортной полиции.

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