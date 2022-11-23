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Претендент на титул АСА Сарнавский оценил форму Резникова: «Он все время пашет»

Претендент на титул АСА в легком весе Александр Сарнавский помогает готовиться к полуфиналу гран-при лиги Артему Резникову в Алматы.

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