«Денег у сестры нет. Предложила ей подработать у меня няней, а она отказалась наотрез!» – жалуется Надежда— …Племяннице пять лет уже исполнилось, но сестра не работает, сидит с ней дома, – рассказывает Надежда.
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