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Немецкий вице-адмирал обрисовал предстоящие антироссийские учения НАТО в Балтийском море

Немецкий вице-адмирал обрисовал предстоящие антироссийские учения НАТО в Балтийском море

9 сентября стартуют двухнедельные учения НАТО в Балтийском море «Северное побережье». В них будут задействованы порядка 30 кораблей и свыше 3 тыс.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Странное дежавю возникает всвязи с этой информацией. В 1939 году фашистская Германия уже проводила военно-морские учения в Балтийском море. В результате этих учений была захвачена Норвегия. Российскому Балтийскому флоту надо быть настороже, чтобы подобное не повторилось, но на этот раз уже с Калининградской областью.
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