Немецкий вице-адмирал обрисовал предстоящие антироссийские учения НАТО в Балтийском море

Leonid PlиGin

Странное дежавю возникает всвязи с этой информацией. В 1939 году фашистская Германия уже проводила военно-морские учения в Балтийском море. В результате этих учений была захвачена Норвегия. Российскому Балтийскому флоту надо быть настороже, чтобы подобное не повторилось, но на этот раз уже с Калининградской областью.