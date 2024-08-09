Физики разработали способ объединить обычный интернет с квантовым. С помощью одного оптического провода

Исследователи разработали метод, позволяющий передавать запутанные фотоны и лазерные импульсы одного цвета по одному оптическому волокнуИсследователи из Ганноверского университета имени Лейбница сделали значительный шаг вперед в области квантовых коммуникаций, разработав метод, который позволяет передавать запутанные фотоны и лазерные импульсы одного цвета по одному оптическому волокну.
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