Физики разработали способ объединить обычный интернет с квантовым. С помощью одного оптического провода

Исследователи разработали метод, позволяющий передавать запутанные фотоны и лазерные импульсы одного цвета по одному оптическому волокнуИсследователи из Ганноверского университета имени Лейбница сделали значительный шаг вперед в области квантовых коммуникаций, разработав метод, который позволяет передавать запутанные фотоны и лазерные импульсы одного цвета по одному оптическому волокну.