Ушла из жизни Елена Кальницкая. С 2009 по 2022 года она возглавляла ГМЗ «Петергоф». Как сообщает пресс-служба музея, Кальницкая долгое время боролась с тяжёлым заболеванием.
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Ушла из жизни Елена Кальницкая. С 2009 по 2022 года она возглавляла ГМЗ «Петергоф». Как сообщает пресс-служба музея, Кальницкая долгое время боролась с тяжёлым заболеванием.