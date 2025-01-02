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Мойка78.ру Новости СПб

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Ушла из жизни Елена Кальницкая. С 2009 по 2022 года она возглавляла ГМЗ «Петергоф». Как сообщает пресс-служба музея, Кальницкая долгое время боролась с тяжёлым заболеванием.

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