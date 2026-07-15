WSJ: Трамп склоняется к расширению военных действий в Иране

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, глава Белого дома изучает несколько сценариев дальнейшей эскалации конфликта, предложенных его советниками.
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