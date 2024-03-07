Студенты нашли плесень в общежитии одного из вузов ХМАО. Инсайд

В одном из корпусов общежития Югорского государственного университета появилась плесень. Студенты Ханты-Мансийского вуза начали бить тревогу еще в декабре 2023 года, однако ситуация до сих пор не изменилась.
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