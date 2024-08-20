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Трамп заявил, что Харрис не будет участвовать в дебатах на Fox News

Трамп заявил, что Харрис не будет участвовать в дебатах на Fox News

Бывший президент США и кандидат от республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп сообщил, что его соперник от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис, уведомила его команду о своём решении не участвовать в дебатах на Fox News, запланированных на 4 сентября.

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Комментарии
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Eduard
Нашли кухарку и пропихивают её американцам вместо старого сморчка!
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15 час.

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