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Мир американской гегемонии рушится, и Москва тут задаёт тон.

Мир американской гегемонии рушится, и Москва тут задаёт тон.

ФОТО: RUSSIAN PRESIDENCY/KREMLIN POOL/GLOBAL LOOK PRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ТАКОЙ ОПЛЕУХИ ЗАПАД ЕЩЁ НЕ ПОЛУЧАЛ: ПУТИН ПРОВЁЛ СМОТР ВОССТАВШИХ ПРОТИВ США Владимир Путин провёл смотр восставших против гегемонии США на Ближнем Востоке (ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман).

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