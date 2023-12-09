Мир американской гегемонии рушится, и Москва тут задаёт тон.

ФОТО: RUSSIAN PRESIDENCY/KREMLIN POOL/GLOBAL LOOK PRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ ТАКОЙ ОПЛЕУХИ ЗАПАД ЕЩЁ НЕ ПОЛУЧАЛ: ПУТИН ПРОВЁЛ СМОТР ВОССТАВШИХ ПРОТИВ США Владимир Путин провёл смотр восставших против гегемонии США на Ближнем Востоке (ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии