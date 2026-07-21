Театр абсурда
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Театр абсурда

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Узбеки, прибывшие на заработки в Беларусь и требовавшие вернуть их назад, записали новое видеообращение

Узбеки, прибывшие на заработки в Беларусь и требовавшие вернуть их назад, записали новое видеообращение

В центре вашего внимания История группы рабочих, отважившихся предать огласке свои невзгоды, обрела неожиданный поворот - и всколыхнула общественное мнение, заставив по‑новому осмыслить механизмы трудовой миграции.

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