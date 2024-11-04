В Сербии опровергли слова посла Британии об освобождавших страну украинцах

Заявление посла Великобритании в Сербии Эдварда Фергюсона о том, что Югославию в 1944 году освобождали преимущественно украинцы подверг критике вице-премьер Сербии Александр Вулин 4 ноября, сообщила пресс-служба заместителя главы правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии