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Как правильно наносить плиточный клей при укладке плитки

Как правильно наносить плиточный клей при укладке плитки

Правильное нанесение плиточного клея напрямую влияет на прочность и долговечность плиточной облицовки, помогает избежать пустот под плиткой, трещин и отслоений.

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